LOTTE Fine Chemical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LOTTE Fine Chemical hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1183,59 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -737,000 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat LOTTE Fine Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 439,06 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 428,61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2,44 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4250,53 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 1428,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat LOTTE Fine Chemical im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 752,68 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 1 670,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 4589,67 KRW je Aktie sowie einem Umsatz von 1 759,70 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at