LOTTE Fine Chemical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LOTTE Fine Chemical präsentierte in der am 06.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 1364,34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2810,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 443,40 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at