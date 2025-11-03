LOTTE Himart: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LOTTE Himart äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 599,72 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE Himart 1156,00 KRW je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,87 Prozent auf 652,47 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 685,88 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at