LOTTE Himart: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

LOTTE Himart ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat LOTTE Himart die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 189,34 KRW gegenüber 481,00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 591,10 Milliarden KRW, gegenüber 594,20 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,52 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at