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05.11.2026 06:31:28
LOTTE Himart gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
LOTTE Himart hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 96,83 KRW gegenüber 612,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 654,53 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 652,47 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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