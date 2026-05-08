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08.05.2026 06:31:29
LOTTE Himart: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
LOTTE Himart veröffentlichte am 07.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
LOTTE Himart hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 864,25 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -596,000 KRW je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,07 Prozent auf 496,91 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 529,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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