LOTTE Himart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LOTTE Himart hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 589,70 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13574,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,74 Prozent auf 524,40 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 556,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 103,470 KRW. Im Vorjahr waren -13199,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat LOTTE Himart mit einem Umsatz von insgesamt 2 300,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 356,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -2,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at