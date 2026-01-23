|
23.01.2026 06:31:28
LOTTE Himart stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
LOTTE Himart hat am 22.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 589,70 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13574,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,74 Prozent auf 524,40 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 556,36 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 103,470 KRW. Im Vorjahr waren -13199,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat LOTTE Himart mit einem Umsatz von insgesamt 2 300,10 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2 356,66 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -2,40 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.