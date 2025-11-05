Lotte Non-Life Insurance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lotte Non-Life Insurance hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 166,05 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 56,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,66 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 765,45 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 679,42 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at