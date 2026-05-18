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18.05.2026 06:31:29
Lotte Non-Life Insurance öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Lotte Non-Life Insurance stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Lotte Non-Life Insurance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 64,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 34,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 632,08 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 644,45 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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