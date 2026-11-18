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18.11.2026 06:31:28
Lotte Non-Life Insurance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lotte Non-Life Insurance ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lotte Non-Life Insurance die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Lotte Non-Life Insurance vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 303,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 164,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,77 Prozent zurück. Hier wurden 668,33 Milliarden KRW gegenüber 757,46 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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