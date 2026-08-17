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17.08.2026 06:31:29
Lotte Non-Life Insurance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Lotte Non-Life Insurance hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 4,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 114,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lotte Non-Life Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 618,68 Milliarden KRW im Vergleich zu 706,70 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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