LOTTE REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LOTTE REIT hat sich am 15.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 34,33 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 23,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,76 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 35,61 Milliarden KRW ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 113,50 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 143,00 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at