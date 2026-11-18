LOTTE REIT stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 33,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 34,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LOTTE REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39,99 Milliarden KRW im Vergleich zu 35,27 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at