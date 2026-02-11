LOTTE rental legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LOTTE rental hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 710,97 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei LOTTE rental noch ein Gewinn pro Aktie von 693,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat LOTTE rental im vergangenen Quartal 726,39 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LOTTE rental 720,85 Milliarden KRW umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3437,32 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 2924,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat LOTTE rental mit einem Umsatz von insgesamt 2 918,75 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 792,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,53 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 3621,75 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 2 971,48 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at