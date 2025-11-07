LOTTE rental stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LOTTE rental hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1073,77 KRW. Im Vorjahresviertel hatte LOTTE rental 866,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 757,97 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 718,49 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at