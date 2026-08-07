LOTTE rental verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE rental hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 541,84 KRW gegenüber 833,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 765,76 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 748,76 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at