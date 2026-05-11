LOTTE rental veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LOTTE rental stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 856,80 KRW. Im letzten Jahr hatte LOTTE rental einen Gewinn von 818,00 KRW je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent auf 730,93 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 685,64 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at