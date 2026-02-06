LOTTE SHOPPING präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE SHOPPING hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 4749,73 KRW. Im letzten Jahr hatte LOTTE SHOPPING einen Gewinn von -34676,000 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3 477,11 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3 521,83 Milliarden KRW ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 11339,63 KRW sowie einen Umsatz von 3 563,12 Milliarden KRW belaufen.

LOTTE SHOPPING hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2600,17 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -34674,000 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat LOTTE SHOPPING im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13 738,35 Milliarden KRW im Vergleich zu 13 986,58 Milliarden KRW im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 4414,86 KRW sowie einen Umsatz von 13 785,56 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at