LOTTE SHOPPING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE SHOPPING äußerte sich am 10.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4532,37 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LOTTE SHOPPING ein EPS von 573,00 KRW je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 581,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 456,77 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4532,37 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3 561,96 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at