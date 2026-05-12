|
12.05.2026 06:31:29
LOTTE SHOPPING verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LOTTE SHOPPING äußerte sich am 10.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4532,37 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LOTTE SHOPPING ein EPS von 573,00 KRW je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3 581,60 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 3 456,77 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 4532,37 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3 561,96 Milliarden KRW geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!