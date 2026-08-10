LOTTE SHOPPING: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LOTTE SHOPPING hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 100,85 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -720,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3 485,03 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3 349,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at