LOTTE SHOPPING zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LOTTE SHOPPING lud am 06.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4647,22 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2003,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3 653,20 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LOTTE SHOPPING einen Umsatz von 3 410,06 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at