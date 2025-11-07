LOTTE TOUR DEVELOPMENT informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LOTTE TOUR DEVELOPMENT hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 82,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LOTTE TOUR DEVELOPMENT -368,000 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,67 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,15 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at