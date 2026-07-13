Lotterycom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Lotterycom hat am 10.07.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,92 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 97,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 5,780 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lotterycom -32,700 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Lotterycom 0,56 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 47,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,07 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at