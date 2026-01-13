Lotus Chocolate: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Lotus Chocolate hat am 12.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 INR, nach 2,90 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Lotus Chocolate im vergangenen Quartal 1,34 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lotus Chocolate 1,47 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at