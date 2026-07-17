Lotus Chocolate: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lotus Chocolate hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lotus Chocolate 2,33 INR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Lotus Chocolate mit einem Umsatz von insgesamt 919,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 42,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at