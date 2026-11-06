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06.11.2026 06:31:28
Lotus Creek Exploration hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Lotus Creek Exploration hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,05 CAD. Im letzten Jahr hatte Lotus Creek Exploration einen Gewinn von -0,010 CAD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,7 Millionen CAD – ein Plus von 246,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lotus Creek Exploration 6,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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