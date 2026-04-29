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29.04.2026 06:31:29
Lotus Creek Exploration informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lotus Creek Exploration hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Lotus Creek Exploration vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,7 Millionen CAD – ein Plus von 311,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lotus Creek Exploration 4,8 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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