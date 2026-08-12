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12.08.2026 06:31:29
Lotus Eye Hospital and Institute: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Lotus Eye Hospital and Institute präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,260 INR je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat Lotus Eye Hospital and Institute 170,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 135,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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