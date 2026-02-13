Lotus Eye Hospital and Institute: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lotus Eye Hospital and Institute gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 INR gegenüber -0,110 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Lotus Eye Hospital and Institute mit einem Umsatz von insgesamt 135,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at