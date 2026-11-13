Lotus Eye Hospital and Institute stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lotus Eye Hospital and Institute hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,060 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 177,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at