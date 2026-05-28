28.05.2026 06:31:29

Lotus Eye Hospital and Institute: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Lotus Eye Hospital and Institute hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 136,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,040 INR. Im letzten Jahr hatte Lotus Eye Hospital and Institute einen Gewinn von 0,360 INR je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,38 Prozent auf 537,14 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 495,63 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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