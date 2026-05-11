CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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12.05.2026 01:01:05
Lotus offers lifeline to troubled UK car plant
Chief executive slashes sales target and unveils strategy to revive struggling manufacturer controlled by China’s GeelyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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