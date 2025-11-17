Lotus Pharmaceutical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lotus Pharmaceutical hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,53 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,98 TWD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Lotus Pharmaceutical 4,77 Milliarden TWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5,23 Milliarden TWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at