LOTUS TECHNOLOGY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LOTUS TECHNOLOGY hat am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

LOTUS TECHNOLOGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LOTUS TECHNOLOGY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 136,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 257,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at