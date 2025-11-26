|
26.11.2025 06:31:28
LOTUS TECHNOLOGY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LOTUS TECHNOLOGY hat am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
LOTUS TECHNOLOGY hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LOTUS TECHNOLOGY in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 136,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 257,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!