LOTUS TECHNOLOGY: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LOTUS TECHNOLOGY präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD gegenüber -0,660 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 269,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 163,6 Millionen USD.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,720 USD. Im Vorjahr hatten -1,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 43,75 Prozent auf 519,63 Millionen USD. Im Vorjahr hatte LOTUS TECHNOLOGY 923,76 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at