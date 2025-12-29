Louis Aktie
WKN: 779157 / ISIN: CY0004690711
|
29.12.2025 22:40:38
Louis V. Gerstner, Who Revived a Faltering IBM in the ’90s, Dies at 83
Installed as an outsider, he engineered a comeback, shifting the company’s focus from a waning mainframe computer business toward consulting and services.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
