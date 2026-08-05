Louisiana-Pacific Aktie
WKN: 861032 / ISIN: US5463471053
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05.08.2026 12:44:00
Louisiana-Pacific Corp. Announces Financial Outlook For Q3 And FY26
(RTTNews) - While announcing its second-quarter financial results, Louisiana-Pacific Corporation (LPX) confirmed financial guidance for the third quarter of 2026 and the full year 2026.
For the third quarter, the company anticipates siding net sales of $460-470 million and siding adjusted EBITDA of $110-120 million.
Meanwhile, the company sees siding net sales of $1.65-1.67 billion and siding adjusted EBITDA of $410-425 million for the full year 2026.
In the pre-market hours, LPX is trading at $73.99, down 3.63 percent on the NYSE.
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