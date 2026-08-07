Louisiana-Pacific gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Louisiana-Pacific hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 USD, nach 0,770 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 664,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 755,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at