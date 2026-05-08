Louisiana-Pacific mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Louisiana-Pacific hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Louisiana-Pacific hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Louisiana-Pacific in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 574,0 Millionen USD im Vergleich zu 724,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at