Louisiana-Pacific stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Louisiana-Pacific hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Louisiana-Pacific in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 663,0 Millionen USD im Vergleich zu 722,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at