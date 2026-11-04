Louisiana-Pacific stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Louisiana-Pacific hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 691,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at