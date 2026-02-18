|
Louisiana-Pacific veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Louisiana-Pacific stellte am 17.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Louisiana-Pacific ein EPS von 0,890 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Louisiana-Pacific in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 567,0 Millionen USD im Vergleich zu 681,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Louisiana-Pacific hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,89 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,71 Milliarden USD – eine Minderung um 7,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,94 Milliarden USD eingefahren.
