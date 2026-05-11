SkyWater Technology Aktie
WKN DE: A3CM07 / ISIN: US83089J1088
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11.05.2026 18:49:18
Lountzis Asset Management Liquidates SkyWater Technology Stake, According to Recent SEC Filing
According to a May 7, 2026, SEC filing, Lountzis Asset Management, LLC eliminated its stake in SkyWater Technology (NASDAQ:SKYT), selling 290,222 shares during the first quarter. The net position value declined by $5.27 million, which includes the effects of both trading activity and stock price movement over the quarter.The fund fully exited SkyWater Technology. Top holdings after the filing:Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu SkyWater Technology Inc Registered Shs
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24.02.26
|Ausblick: SkyWater Technology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: SkyWater Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu SkyWater Technology Inc Registered Shs
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