15.12.2025 06:31:29

Lovable Marketing Group,inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lovable Marketing Group,inc Registered lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,29 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7,190 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 687,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 573,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 107,34 JPY. Im Vorjahr hatte Lovable Marketing Group,inc Registered 52,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen verlieren
Asiens Börsen geben zum Wochenbeginn nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen