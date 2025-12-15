Lovable Marketing Group,inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lovable Marketing Group,inc Registered lud am 12.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS lag bei -2,29 JPY. Ein Jahr zuvor waren -7,190 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 687,8 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 573,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 107,34 JPY. Im Vorjahr hatte Lovable Marketing Group,inc Registered 52,78 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 2,16 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at