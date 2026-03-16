Lovable Marketing Group,inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lovable Marketing Group,inc Registered hat am 13.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.01.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5,94 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 689,0 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 619,4 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at