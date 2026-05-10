HPIL Aktie
WKN DE: A117H8 / ISIN: US40432Y1091
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10.05.2026 05:00:00
Love Bonito eyes Middle East’s long-term prospects as losses trim
Driving its reduced losses in 2024 were measures to make operations more efficientWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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