Market Tech Holdings Aktie
WKN DE: A12GUS / ISIN: GG00BSSWD593
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23.07.2026 05:19:36
Low-Cost Developed Markets or Emerging-Market Tech Exposure? VEA vs. IEMG
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEMKT:VEA) provides exposure to established international economies at a lower cost, whereas iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) targets higher-growth developing markets with significant technology concentration.These two funds offer broad international exposure but focus on distinctly different economic tiers. The Vanguard fund tracks developed markets outside the U.S., including Canada, Europe, and the Pacific region, while the iShares fund targets emerging economies like China, India, and Brazil to capture higher potential growth within developing regions.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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