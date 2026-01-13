Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
13.01.2026 17:01:02
Low Keng Huat controlling shareholders up offer price to S$0.78 per share, extend closing date
Revised offer represents an increase of 8.3% or S$0.06 over the initial offer priceWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
