Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|
19.11.2025 12:25:00
Lowe’s bests Home Depot with an earnings beat, and growth of a key sales metric
Lowe’s stock bounces after third-quarter sales of stores open more than a year rise more than expected, but also outpace those of rival Home Depot.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
