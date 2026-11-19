Lowes Companies hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lowes Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 2,88 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,76 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at